Message de Mgr de Kerimel aux prêtres, aux diacres, aux consacrés et aux fidèles laïcs du diocèse de Toulouse

Chers frères et sœurs,

Le Pape François m’a appelé à succéder à Monseigneur Le Gall comme archevêque de Toulouse. Il m’enlève à la famille diocésaine de Grenoble-Vienne pour me donner à vous, famille de Dieu qui est en Haute-Garonne. Dès à présent, je frappe à votre porte et sollicite votre accueil bienveillant au nom du Christ. J’ai tout à découvrir de ce grand diocèse, de ses réalités ecclésiales et humaines. Nous allons faire connaissance et vous allez m’initier à ces réalités pour qu’ensemble nous poursuivions avec enthousiasme la mission de l’Église dans le contexte actuel.

Les crises multiples qui secouent notre monde, crise écologique, sanitaire, migratoire, et autres, ont généré une instabilité et une inquiétude qui peuvent se traduire en diverses formes de désespérance et en violence. Les chrétiens, comme les autres, sont secoués ; cependant, nous avons notre rôle à jouer pour témoigner de l’espérance et contribuer à bâtir avec persévérance un monde plus humain et plus fraternel.

Les purifications radicales que traverse l’Église ne manquent pas aussi de nous ébranler : elles nous appellent à construire nos vies, nos communautés, notre diocèse, et tout ce que nous entreprenons, sur le Roc qu’est le Christ, dans la vérité, l’humilité et la confiance. Nous avons à édifier l’Église dans ce temps que Dieu nous donne de vivre, et, pour cela, à chercher la volonté de Dieu en nous appuyant sur la démarche synodale initiée par le pape François. Ce chemin nous conduit à revenir à ce qui est essentiel et constitutif de l’Église : la Parole de Dieu, les sacrements et surtout l’Eucharistie, la fraternité, la mission.

Au cœur des vicissitudes de notre temps, naît déjà un monde nouveau, qu’une écoute attentive et un regard de foi nous permettent d’apercevoir ; j’attends de vous que vous me fassiez découvrir, dans le diocèse de Toulouse et dans le département, les initiatives humaines et chrétiennes porteuses d’avenir.

Que l’Esprit Saint nous ajuste toujours davantage à la volonté de Dieu, qu’Il nous ajuste les uns aux autres dans la complémentarité des dons et des charismes au service de la mission, qu’Il nous ajuste à nos contemporains pour leur annoncer la Bonne Nouvelle !

Je me permets de vous transmettre deux paroles du Christ à ses disciples, qui m’habitent : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! » (Marc 6, 50) ; « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt. 28, 20).

Dès à présent, je vous porte dans ma prière et je sollicite la vôtre.

† Guy de Kerimel

Archevêque nommé de Toulouse



Agé de 68 ans, Mgr de Kérimel est parti pour 7 années à Toulouse.

Son message aux fidèles de Grenoble :