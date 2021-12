Mgr Alain Ransay nommé évêque du diocèse de Cayenne (Guyane)

Mgr Alain Ransay est nommé évêque de Cayenne (Guyane Française). Il succède à Mgr Emmanuel Lafond qui avait démissionné en octobre 2020 en raison de la limite d’âge. Il était notamment jusqu’ici Curé de la paroisse de Notre-Dame de Bellevue (Martinique), paroisse où est célébrée la messe traditionnelle depuis quelques années (par un autre prêtre du diocésain).

Biographie sur le site de la Conférence des Evêques de France

Le révérend Père Alain Ransay est né à la Trinité en Martinique le 11 novembre 1961. Après avoir obtenu sa licence scientifique au lycée de la Trinité en Martinique en 1981, il a complété son diplôme d’études universitaires générales (DEUG) en mathématiques à l’Université des Antilles et la Guyane, en Martinique, en 1983. En 1984, il est diplômé en mathématiques de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, France. Entre 1984 et 1986, il a enseigné les mathématiques au lycée de la Trinité et au collège Vert-Pré en Martinique. Entre 1986 et 1988, il a fréquenté le Séminaire d’Avignon, France. De 1988 à 1992, il est étudiant au Séminaire universitaire et à l’Université catholique de Lyon, où il termine en 1992 avec une licence canonique en théologie. Il a été ordonné prêtre pour l’Archidiocèse de Saint­ Pierre et Fort-de-France le 27 décembre 1992 à Sainte-Marie en Martinique par S.E. Mgr Maurice Marie-Sainte. Il parle couramment français, créole, anglais, espagnol. Il est auteur de la publication : S’épanouir malgré les blessures : La vie humaine en dix étapes, Saint Paul, 2018.

Il a occupé les postes suivants : 1992 : Vicaire paroissial au Lamentin ; 1993-1995 : Administrateur paroissial des Trois-Îlets ; Depuis 1993 : Prédicateur de missions d’évangélisation et de retraites spirituelles (Martinique, France, Guyane, Afrique, Liban, etc); 1995-1997 : Curé de la paroisse de De Briant ; 1997-1998 : Curé de la paroisse Sainte-Marie ; 1998-2000 : Curé de la paroisse du Lamentin ; 2000-2005 : Chancelier; trésorier diocésain, aumônier hospitalier, modérateur de l’équipe paroissiale de Robert, Martinique ; 2005-2008 : Directeur spirituel et professeur au Séminaire de Lyon, France ; Depuis 2008 : Aumônier des enseignants (Action catholique); 2008-2014: Curé de la paroisse Saint-Christophe; 2014-2016 : Curé de la paroisse du Marin et Sainte-Anne; Depuis 2014 : Professeur de théologie morale à l’institut diocésain d’études religieuses Gaston Jean-Michel ; Depuis 2016 : Professeur au Séminaire Saint-Jean-Paul II ; 2016-2018 : Directeur diocésain de l’Éducation catholique ; Depuis 2016 : Curé de la paroisse Notre Dame de Bellevue; Depuis 2017 : Délégué épiscopal à la Pastorale de l’Éducation ; Depuis 2018 : Vice-président de l’Institut catholique européen des Amériques. A partir de 2020 : Secrétaire du Conseil presbytéral archidiocésain.