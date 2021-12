Les Vignerons du Ciel (Marc Paitier) : un ouvrage sur les moines vignerons

Un monastère doit obligatoirement posséder des vignes. Premièrement, parce que les moines boivent du vin, mais surtout parce qu’ils en ont besoin pour satisfaire tous les hôtes du monastère. […] À partir du IVe siècle, le phénomène monastique va fleurir, on va voir les monastères apparaître partout. Un monastère c’est un lieu spirituel, mais aussi très vivant. Il a une dimension économique et sociale. Au Moyen-Âge, on se déplace énormément et énormément de pèlerins et de voyageurs s’arrêtent au monastère pour passer la nuit, dont beaucoup de pauvres. Quotidiennement, près de 2 000 personnes étaient par exemple hébergées par l’abbaye de Cluny au XIIe siècle. Les moines avaient besoin de vigne, car ce qu’on offre à un homme de passage, c’est le gite, le couvert et le vin. À travers le vin, ils offrent ce qu’ils font de meilleur. Eux n’en consommaient que très peu.

Du Xe au XIIIe siècle il y a une vraie période de stabilité. C’est la grande phase de la viticulture monastique, marquée notamment par les abbayes de Cluny et de Cîteaux. Il est difficile de savoir ce que les moines ont apporté à la viticulture, car il n’y a pas d’écrit. La vigne était bien souvent plantée au pied d’un arbre qu’on utilisait comme tuteur à l’époque romaine jusqu’au début du Moyen Age. Les moines de Cluny et Cîteaux vont réserver des parcelles uniquement à la culture de la vigne et la feront pousser au pied de piquets. Ils ont aussi beaucoup apporté pour la connaissance de la plante et l’organisation des travaux de la vigne. Ils ont aussi eu un rôle majeur dans la sélection des cépages et dans leur diffusion. Un cépage comme le chenin a été mis au point par les moines. Toutes les régions viticoles françaises et occidentales sans exception ont un passé monastique fort. La région par excellence qui a été marquée par le monachisme, c’est la Bourgogne.

Mon livre est construit en trois parties. Le cœur, c’est l’histoire de la viticulture monastique, qui a pris fin avec la Révolution française. Avant cela, j’ai voulu évoquer le rapport entre le vin, la vigne et le sacré. La vigne et le vin sont cités plus de 400 fois dans La Bible. Le vin a aussi une place importante dans la liturgie catholique. Enfin, dans j’ai voulu évoquer la « renaissance » de la viticulture monastique depuis les années 1970-80. En France, quatre monastères ont pris l’initiative de refaire du vin.