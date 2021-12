Créée en 2001, l’Institut Croix des Vents n’a cessé de se développer : il compte plus de 200 élèves, une vingtaine de professeurs laïcs et 7 prêtres présents en permanence (Fraternité Saint-Pierre). En cette fin d’année, l’Institut Croix des Vents (Sées) sollicite notre soutien pour de nouveaux travaux : construction un oratoire et des sanitaires à rénover.

Soutenir l’Institut Croix des Vents