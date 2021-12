Dans le dernier numéro de la Lettre aux Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité Saint-Pierre, l’abbé Benoît Maître, FSSP, évoque les 3 messes de Noël (Messes de Minuit, de l’Aurore et du jour) et nous rappelle fort à propos : « Il peut être utile et fructueux de relire et de méditer ces trois messes comme un triptyque présentant un seul et même mystère : l’Incarnation du Fils de Dieu pour le Salut du genre humain«

