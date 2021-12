Nantes : Foi et Tradition prie pour l’espérance et l’apaisement

Près de 120 fidèles de la messe traditionnelle – une majorité de jeunes familles – se sont rassemblés à Nantes à l’appel de Foi et Tradition pour un chapelet d’unité et d’espérance ce quatrième dimanche de l’Avent.

Après les décisions liées à l’usage du missel tridentin, ressenties comme un « coup de massue » par Foi et Tradition, les fidèles de la messe traditionnelle à Nantes appellent à « l’apaisement » d’une situation localement tendue depuis Traditionis Custodes et un décret d’application très restrictif, qui revient à restreindre messes et sacrements dans le rite tridentin à la seule église Saint Clément.