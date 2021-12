The Chosen : une série sur la vie de Jésus diffusée sur C8 les 20 et 27 décembre

La chaîne C8 diffuse ce 20 décembre au soir et le 27 décembre à 21h les quatre premiers épisodes de la série The Chosen, qui retrace la vie de Jésus du point de vue de ses contemporains et de ses disciples. Cette série a déjà été vue plus de 300 millions de fois depuis son application, et sa réalisation a été payée par une souscription publique – 10 millions de dollars levés auprès de 75.346 personnes.

La production a pour ambition de raconter en sept saisons la vie de Jésus au travers du regard des différentes personnes qui l’ont côtoyé. Financée entièrement par les dons des spectateurs et distribuée en dehors des plateformes traditionnelles, la série cumule déjà plus de 300 millions de vues dans le monde et les records.

Elle a été doublée en 11 langues (en cours pour le doublage français) et sous-titrée en plus de soixante. La souscription est toujours en cours pour les saisons suivantes – près de 30 millions de dollars ont été récoltés, ce qui permet quasiment d’autofinancer les trois premières saisons.