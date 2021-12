Rome précise la forte restriction de la liturgie traditionnelle

La Porte Latine revient sur la publication des responsa de la Congrégation pour la Culte Divin publiées samedi 18 décembre :

Dans une série de réponses au sujet du motu proprio Traditionis Custodes, samedi 18 décembre 2021, Rome apporte des précisions importantes quant à la célébration de la messe traditionnelle. Et aussi confirme que les confirmations et ordinations ne seront plus possibles selon le rite tridentin, de plus aucune dispense ne sera accordée aux prêtres refusant la concélébration de la nouvelle messe.

Onze « dubia », autant de questions concernant l’application du Motu proprio Traditionis custodes par lequel le Pape François, en juillet 2021, a promulgué les nouvelles normes concernant l’utilisation des livres liturgiques traditionnels antérieurs à la réforme voulue par le concile Vatican II ; et un nombre égal de réponses appuyées par des notes explicatives ont été publiés aujourd’hui par la Congrégation pour le Culte divin, accompagnées d’une lettre du préfet de ce Dicastère, Mgr Arthur Roche.

Non seulement la messe traditionnelle doit être exclue des églises paroissiales, mais certains sacrements (confession, baptême, mariage, extrême-onction) n’ont plus le droit d’être donnés avec le Rituel traditionnel hors des paroisses personnelles (il n’y en a que six en France) et certains ne doivent plus jamais, en aucun cas, être conférés avec le Pontifical traditionnel : il s’agit de la confirmation et des ordinations. Il faudra utiliser les nouveaux livres liturgiques. Les prêtres sont tenus d’accepter la concélébration de la nouvelle messe, notamment lors de la messe chrismale avec l’évêque le Jeudi Saint.

Les seules traductions des lectures autorisées sont celles des Conférences épiscopales approuvées en vue du nouveau calendrier liturgique réparti sur trois ans et il n’est pas permis d’éditer une version avec l’ordre des lectures de la messe traditionnelle. L’évêque qui souhaite autoriser un nouveau prêtre nouvellement ordonné à célébrer la messe selon le rite tridentin doit au préalable avoir l’accord du Saint-Siège, les formateurs de séminaire sont également encouragés à faire goûter la richesse du nouveau rite aux futurs prêtres. Suivent enfin quelques autres précisions quand aux restrictions de temps, de lieu et aux autorisations, avec notamment l’interdiction pour tout prêtre dire plus d’une seule messe traditionnelle par jour, car l’on estime que les fidèles ont la possibilité d’assister par ailleurs à la nouvelle messe…