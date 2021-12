Pas de nouvel évêque pour Metz avant l’été prochain

Le diocèse de Metz n’a plus d’évêque depuis début septembre et le départ de Mgr Jean-Christophe Lagleize, qui a démissionné le 31 août. Mgr Jean-Pierre Vuillemin est évêque auxiliaire de Metz depuis le 8 janvier 2019 et administrateur apostolique depuis le 13 août 2021.

L’élection présidentielle devrait ralentir la nomination, le diocèse étant encore sous le régime du Concordat.

Le diocèse est rattrapé par la chute du nombre de prêtres. Il y a dix ans, il fournissait quasiment 10 % du total des ordinations en France. Il y a encore 165 prêtres actifs, aidés par une centaine de prêtres retraités.