Le message de Noël de l’évêque de Pamiers

Interrogé dans La Dépêche, Mgr Jean-Marc Eychenne annonce son message de Noël 2021 :

Un appel à une vie plus sobre et joyeuse. Dieu lui-même semble nous dire d’arrêter cette course à la consommation, à la compétition. Aller toujours plus vite et toujours plus loin nous mène droit à la destruction de la planète. Il existe pourtant une sobriété qui n’est pas misère et qui est joyeuse. Je pense notamment à l’altermondialiste Pierre Rabhi qui nous invite à sortir de cette logique de production, de consommation. Il nourrit une vraie réflexion sur ce qui est important dans la vie. Comme disait Oscar Wilde : « De nos jours, les gens connaissent le prix de tout mais la valeur de rien ».

Avez-vous des exemples en tête ?

Quand je vois les débats autour de la LGV Paris-Toulouse, je me demande s’il est utile de chercher à aller toujours plus vite d’un point à l’autre. De même, quel est l’intérêt de maintenir des vols à destination de Marrakech pour un simple week-end ? Mais à l’inverse, des gens se noient dans la Méditerranée et maintenant, la Manche. Et quand on observe les exodes climatiques, c’est ça que l’on veut pour notre planète ? La question se pose d’autant plus que 2022 sera une année d’échéances politiques importantes. Il y a une vraie réflexion à avoir sur le vivre ensemble. Et des actes à poser.

Pierre Rabhi recommande notamment l’usage de l’agriculture biodynamique, issue de l’anthroposophie, une philosophie ésotérique développée dans les années 1920 par Rudolf Steiner, dont Rabhi fut un lecteur. Rabhi entretint également des relations étroites avec le système des écoles Steiner-Waldorf (versant éducatif de l’anthroposophie), et sa fille Sophie Rabhi en dirige une en Ardèche. L’anthroposophie et ses diverses incarnations ont souvent été accusées de dérive sectaire.