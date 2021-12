Dans le journal la Croix, Matthieu Lasserre tente de convaincre ses lecteurs que le combat de catholiques en faveur de la messe traditionnelle ne serait qu’un prétexte politico-social. Un vieil argument qui avait déjà cours dans les années 70 et que l’on ressort pour éviter d’avoir à réfléchir (et de se demander notamment pourquoi autant de jeunes sont attirés par la messe traditionnelle ? Pourquoi bon nombre de fidèles de la messe réformée ont été choqués par les mesures covido-liturgiques restreignant l’accès aux sacrements…)

Pour appuyer son propos, il n’est pas allé interroger des catholiques, tels ceux qui assistent à la messe dehors, chaque dimanche, devant une église fermée et inutilisée de Saint-Germain-En-Laye…

Il convoque le père Gilles Drouin, directeur de l’Institut supérieur de Liturgie :

Puis le bénédictin Patrick Prétot, professeur de liturgie à l’Institut catholique de Paris :

« Nous restons profondément marqués par le XIXe siècle. À cette époque, l’Église se pense menacée par un monde émergeant, influencé par la science et les élans démocratiques. C’est sur cette peur que s’affrontent le courant ultramontain, pour qui l’attachement à la liturgie romaine est une garantie de conservation de la tradition, et le courant libéral, qui cherche à composer avec ce monde nouveau. Les clivages liturgiques sont, dès leur origine, marqués par les questions politiques. C’est à ce moment-là qu’une polarisation bien française (gauche ou droite, pour ou contre) va se creuser à la faveur des grandes idéologies du temps. Cette vision binaire de la société va influencer le catholicisme. Or parce que la liturgie est aussi une expression de la foi et de la piété, elle est très vite mise au service de visions signifiant un certain rapport entre l’Église et le monde. »