Bulletin de zoologie et appel à la haine contre les catholiques traditionnels: les drôles d’analyse d’un site catholique officiel suisse

Cath.ch n’est pas à ses premières piques contre la Tradition et contre la messe traditionnelle, mais sa façon de traiter l’année écoulée laisse un peu à désirer quand il traite des « sept bonnes nouvelles de l’année 2021 ».

Outre le fait de procéder à l’apologie du Motu proprio Traditionis Custodes dans le plus grand mépris de ceux qui suivent la messe traditionnelle (« couper les branches mortes » (sic) – le ferait-on à l’égard des catholiques de rite oriental qui suivent des liturgies bien plus complexes -, Cath.ch salue comme information importante… le retour des baleines. Nouvelle certes intéressante, mais qui aurait plus sa place dans une bulletin de zoologie ou dans un journal dédié à la vie animalière.

Enfin, contradiction flagrante: on récuse l’aspect pré-conciliaire pour le texte sur la liturgie, mais, curieusement, dans la lutte contre les abus sur les mineurs, en saluant la dernière réforme du droit canon, on oublie que justement elle renoue avec une logique d’avant le Concile… En effet, c’est ce que dit l’abbé Vernet dans un article publié dans Res Novae:

Après 12 ans de travaux le nouveau Livre pénal a été promulgué et entre en vigueur le 8 décembre 2021 : c’est de fait un retour à l’esprit du droit pénal de 1917 tant décrié durant les années postconciliaires.

Bref, on s’est bien appuyé sur une « branche morte » (la législation pré-conciliaire) pour mieux lutter contre des fléaux à l’égard desquels l’Église contemporaine a fait preuve de laxisme – c’est une litote de le dire.

Dans la flagornerie à l’égard d’un pontificat qui bat de l’aile, on ne saurait faire pire… À quand la fin ? S’interroger sur les branches déclinantes du catholicisme progressiste serait aussi une question salutaire…