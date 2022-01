Dijon : le diocèse vend une chapelle à un promoteur immobilier, les riverains se mobilisent

Les riverains du quartier des Rotondes se mobilisent contre la vente de la chapelle Saint-Louis par le diocèse à un promoteur immobilier et sa destruction programmée. Une manifestation a réuni le 18 décembre dernier près de 100 riverains qui s’opposent à la destruction de l’édifice pour qu’il soit remplacé par un programme immobilier.

Ils affirment avoir été “pris par surprise” par le diocèse, décidément habitué à faire de mauvaises surprises à ses fidèles, et qui semble avoir laissé au quartier des Rotondes le dernier cadeau – empoisonné – avant le départ de Mgr Minnerath, atteint par la limite d’âge et qui a quitté ses fonctions fin novembre.

La chapelle saint Louis est située près du parc de la Colombière, au sud de Dijon. Construite après 1905, elle n’est pas classée et le promoteur immobilier revendique de pouvoir la détruire.

La municipalité de Dijon soutient les habitants

Inattendu dans ce type de dossier, la municipalité a décidé de soutenir les habitants, indique France 3 : “plusieurs élus étaient présents lors de la manifestation. Parmi eux, Pierre Pribetich, adjoint au maire de Dijon chargé de l’urbanisme. Devant les riverains, il a affirmé le soutien de la municipalité”

“Je peux vous assurer que nous allons essayer de trouver une solution“, a-t-il indiqué. “Nous allons réfléchir à une manière de sauver la situation. La mairie sera plus que vigilante“. On a de l’espoir parce que Monsieur Pribetich était là pour nous soutenir“, précise de son côté Bernard Mény. “La mairie va prendre le dossier à bras le corps maintenant, en compagnie de notre collectif. On va réfléchir à toutes les solutions pour que la chapelle ne soit pas détruite et qu’on puisse en faire une autre utilisation.“