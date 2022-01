Le Cardinal Hollerich souhaite interdire la messe à ceux qui n’ont pas de pass sanitaire ?

Dans le journal italien La Nazione, le cardinal Hollerich, président de la Commission des conférences épiscopales de l’Union européenne, souhaite interdire les messes à ceux qui n’ont pas de pass sanitaire : « A ce stade, nous devons sauver des vies ». Tant pis pour les âmes…

Il est aussi archevêque du Luxembourg, où depuis le 22 décembre jusqu’au moins le 28 février, une loi récente a interdit l’accès aux messes de plus de 20 personnes sans pass sanitaire, dit localement “green pass“. Une mesure qui est souhaitée par le cardinal Hollerich, pour lequel “il ne faut se rendre à la messse qu’avec le green pass“. Les messes de moins de 20 personnes sont accessibles, elles, sur inscription. Et il faut présenter d’autres documents pour les célébrations de plus de 201 personnes.

Il prend au passage position contre les opposants aux vaccins : “la position des opposants à la vaccination anti-covid, a commenté Hollerich, « n’aide pas à trouver une solution au problème, ils blessent les gens. Ils vous désorientent. »

Même si le cardinal Hollerich semble plus mesuré dans ses propos qu’un certain président de la République, l’objectif poursuivi semble être le même : diviser le troupeau, faire des non-vaccinés les boucs émissaires des ratés de la gestion de la pandémie par les autorités tant ecclésiastiques que civiles, les priver de droits civiques et religieux, enfin contrôler encore un peu plus la majorité vaccinée… et surveillée.

Dernièrement, le professeur Raoult commentait la situation, notamment politique et sanitaire, dans une vidéo. Il y tenait notamment ces propos : “le vaccin est devenu une religion. Il y a des prêtres, des militants, un DG de l’assistance publique qui passe son temps à intervenir dans la presse, des gens qui disent que ceux qui ne se vaccinent pas sont des assassins… On a l’impression d’assister à une guerre de religion!“.

Jésuite, comme le Pape François, le cardinal Hollerich préside la commission des conférences épiscopales de l’Union européenne (COMECE) depuis 2018 pour cinq ans, a été créé cardinal par le Pape François en 2019 et a été nommé, par le Pape François toujours, rapporteur général du synode sur la synodalité.

Le Vatican revient sur le rôle clé qui lui est confié : “ il doit notamment présenter un rapport (appelé “Instrumentum Laboris”, “instrument de travail”) lors de l’ouverture de l’assemblée, et présider à la préparation du Document final, qu’il présente en Congrégation générale au terme des débats. Durant le déroulement des réunions, il est aussi amené à intervenir pour éclaircir certains points si le besoin s’en fait ressentir“. Autrement dit, le Synode, ce sera lui. Avec la proclamation du vaccin obligatoire comme nouveau dogme de la Foi ?