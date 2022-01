Gonfaron (83) : la chapelle Notre-Dame du Figuier à vendre

Reconstruite en 1834-35 à l’emplacement d’une chapelle historique qui datait au moins du XVIIe, la chapelle Notre-Dame du Figuier à Gonfaron, située au sommet d’une colline des Maures entre Toulon et Draguignan, à mi-chemin, est à vendre.

Elle avait été convertie à la fin du XXe siècle en chambre d’hôtes, avec le bâtiment attenant. Son propriétaire a décidé de s’en séparer et vante la vue depuis l’édifice, qui s’étend sur 70 kilomètres. Près e 19 hectares dont 4 de châtaigniers vont avec.

Cette chapelle est citée deux fois, au XVIIe d’abord : le 9 mai 1659 Mgr Joseph Zongo Ondedei, théatin franco-italien évêque de Fréjus de 1658 à 1674 reçoit “une plainte des consuls de ce que la messe ne se dit plus à la chapelle de S.Jean de Cagnosc. Ordre au curé d’assister aux processions qui se font à N.D. du Figuier la 1ère ou 2ème fête de Pâques et le jour de l’Assomption. Permission aux pénitents de se faire enterrer dans leur chapelle“.

Puis au XVIII, “en 1769, lors d’une visite de Mgr de Bausset [Emmanuel-François de Bausset-Roquefort, dernier évêque de Fréjus avant la Révolution] les exercices se faisaient toujours à la chapelle des Pénitents quoique l’Eglise fut réparée. L’évêque ordonne de les faire à la paroisse. La chapelle de St Pons est interdite. St Sépulcre est en ruine. St Jacques St Jean St Quinis.N.D du Figuier sont trouvés en bon état“.

Source : Var Matin