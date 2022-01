L’abbé Boucly, nommé vicaire général du diocèse d’Arras

Communiqué de Mgr Leborgne, évêque d’Arras :

Traversant une période difficile et marqué par une grande fatigue, l’abbé Vincent Blin m’a demandé d’être déchargé de ses missions de vicaire général et de vicaire épiscopal.

Nous avons donc convenu qu’il terminerait ses missions ce jour, mardi 4 janvier. Dans les mois qui viennent, Vincent prendra ainsi un temps de recul et de repos durant lequel il pourra entreprendre toutes les démarches nécessaires pour reprendre souffle dans son ministère. Nous avons convenu ensemble qu’il en profiterait également pour poursuivre une licence canonique, licence entamée il y a quelques années et qu’il pourra donc mener à son terme.

Je veux dire ici toute ma reconnaissance à Vincent pour le travail accompli ces dernières années : il a porté une lourde charge tout en demeurant curé d’une paroisse et administrateur d’une autre. Nous en avons tous bénéficié. Il y a un an, il m’a accueilli avec une très grande disponibilité et m’a permis de découvrir et d’aimer profondément notre diocèse.

Je sais que Vincent pourra compter sur votre soutien fraternel et sur votre prière.

Ce mardi 4 janvier 2022, je nomme l’abbé Laurent Boucly vicaire général et administrateur de la paroisse de Saint Benoit en Morinie, avec effet immédiat. Il demeure également modérateur des paroisses Saint Jean Baptiste en Pays Lumbrois et Sainte Mère Térésa.

Je le remercie de sa disponibilité. Nous l’aiderons à vivre ce temps de transition et à entrer progressivement dans sa nouvelle mission.

L’abbé Guy Mato, prêtre du diocèse de Lisala, en République Démocratique du Congo, arrivé dans notre diocèse une semaine avant Noël, est nommé vicaire paroissial de la paroisse Saint Benoit en Morinie. Il résidera à Saint Omer. Nous saurons l’accueillir avec attention et fraternité.

Alors que ces derniers mois ont manifesté l’urgence d’une conversion renouvelée de notre Église, le début d’année va être marqué pour notre diocèse par la démarche synodale dans laquelle le Pape François nous invite à nous engager pour préparer et inspirer le synode sur la synodalité, mais aussi par les premières visites pastorales que j’entreprendrai et qui commenceront dès cette semaine avec le doyenné de la Gohelle.

Dans ce contexte, ces changements, même inattendus, peuvent devenir une opportunité pour penser de manière nouvelle la mission et l’organisation à son service. Que le Seigneur nous donne de vivre les mois à venir dans cet état d’esprit.

Je sais pouvoir compter sur vous. Je vous redis ma confiance, mon soutien et ma prière,

+ Olivier LEBORGNE, évêque d’Arras

Membre du Foyer de Charité de Courset, prêtre du diocèse d’Arras depuis 2000, il fut responsable diocésain du service des vocations.