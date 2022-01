Invitation à la fête du diocèse de Belfort Montbéliard dans la dernière newsletter, une invitation très synodale:

“La traditionnelle fête patronale du diocèse aura lieu cette année le 22 janvier sous le signe de la rencontre ! Ce sera une après-midi conviviale de rencontre autour de notre évêque pour échanger et pourquoi pas, rêver et ouvrir ensemble des chemins d’avenir pour notre Église, expérimenter et imaginer des expériences nouvelles.”