Saint Germain en Laye: les fidèles attendent toujours une église pour la messe traditionnelle

Depuis des mois, les fidèles de Saint Germain en Laye assistent à la messe dehors en espérant (toujours) qu’ils pourront assister un jour ou l’autre à la messe dans une église. Les fidèles ont répondu à notre confrère Le Salon Beige.

Où en êtes-vous aujourd’hui ? Des images d’une messe de minuit devant une porte fermée ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux à Noël.

Effectivement. Formellement, rien n’a évolué depuis juin 2020 et nous avons eu la joie de vivre cette nuit de Noël avec peut-être davantage d’émotion et d’union spirituelle avec Notre-Seigneur. Mais nous savons de bonne source que le nouvel évêque de Versailles, Mgr Crepy, était prêt à trouver une solution lorsque le pape François a rendu public son motu proprio en juillet dernier. En outre certains d’entre nous ont pu rencontrer (enfin ! ) des autorités religieuses du diocèse et de Saint-Germain-en-Laye. Si rien de concret n’est sorti de ces rencontres à ce stade, les relations ont été fraternelles et sincères. C’est déjà beaucoup car nous savons bien qu’en dépit des prétentions synodales énoncées par le pape, une pression importante est exercée sur les épiscopats pour limiter leur autorité et leur gouvernement en cette seule matière liturgique. Nous sommes donc résolus, patients et confiants.