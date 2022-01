Bourg Saint-Andéol (Ardèche) : une ancienne chapelle devient un lieu d’entraînement pour les arts du cirque

En Ardèche, diocèse qui devient de plus en plus un désert de la Foi – l’un des derniers couvents, la Trappe de Notre-Dame des Neiges, est en train de fermer, la chapelle Saint-Joseph de Bourg saint Andéol, ainsi que le couvent attenant, vont revivre.

L’ancien lieu religieux, désaffecté depuis des années – il a accueilli des réfugiés pendant la guerre et une cantine depuis, jusqu’à la fermeture du pensionnat en 1997, a été transformé au printemps 2021 en lieu d’entraînement pour les arts du cirque par le pôle national des arts du cirque (CASCADE) attenant, installé dans l’ancien couvent des Récollets depuis 2008.

Sur le site du pôle national des arts du cirque, on trouve un court historique des lieux : “En 1863, [la communauté des Récollets] achète un terrain où elle édifie son couvent autour d’un cloître auquel est adossé la chapelle. La construction durera cinq ans, mais dès 1865, la chapelle d’environ 28 mètres sur 10 mètres est finie et bénie dans la foulée. Une fois construit, le couvent représente une charge trop lourde pour la communauté qui ne compte plus que de 8 personnes. Il sera vendu en 1881 puis mis à la disposition des Frères des Écoles Chrétiennes pour y mettre en place une école et un pensionnat. Pendant plus d’un siècle, l’ancien couvent devient l’École St Joseph qui abrite l’école autour du cloître et un pensionnat dans la chapelle”.