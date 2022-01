Diocèse de Versailles : une église en cours de construction à Montigny le Bretonneux

La première pierre de l’église Saint-Joseph le Bienveillant, à Montigny-le-Bretonneux (78), a été posée ce dimanche 16 janvier par Mgr Crépy, évêque de Versailles. Cette église nouvelle doit être achevée en 2023 avec son centre paroissial, et coûter près de 10 millions d’euros, moitié apportée par le diocèse, moitié par des paroissiens et des mécènes.

Les Chantiers du Cardinal présentent le projet, auxquels ils apportent 900.000 euros : “Aux alentours, on ne compte que deux églises de village de moins de 200 places : Notre-Dame-en-sa-Nativité et Saint-Martin. Un troisième édifice, Saint-Pierre-du-Lac, avait été conçu comme une église de quartier en 1996 avant la fusion des paroisses de Montigny et Voisins. La future église offrira plusieurs possibilités et pourra accueillir 50 personnes dans l’oratoire et jusqu’à 800 dans sa plus grande configuration“.

Aujourd’hui, cette paroisse compte 900 pratiquants réguliers qui pour les grandes occasions n’ont pas de lieu où se réunir – cette année encore, la messe de Noël a eu lieu dans un gymnase. Le projet a été initié il y a près de dix ans, à l’occasion du lancement de la ZAC de la Remise, et les architectes choisis en 2016. L’inflation récente du coût des matériaux a conduit à réévaluer les coûts, de 8 à 10 millions d’euros.

Esquisses et intérieur sur le site du cabinet d’architecte