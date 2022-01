Lac-Brôme (Québec) : encore une église désacralisée, transformée en maison

Une agence immobilière québécoise vend 695.000 dollars canadiens une église en bois de 1880, désaffectée et transformée en maison. Elle se trouve à Lac-Brôme dans les cantons de l’Est, en Estrie, commune qui compte une douzaine d’églises dont plusieurs sont désaffectées.

Une autre église de la commune, l’ancienne église anglicane Saint-Andrews, construite en 1891 et désaffectée dans les années 1970, avait été classée au patrimoine en 1994 pour empêcher sa reconversion en maison et rachetée par une association. En 2020, il était prévu de la déplacer – elle était restée vide et sans affectation – pour la restaurer.

