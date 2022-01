Archidiocèse de Westminster: annulation des confirmations selon le rite traditionnel

Par décision du cardinal-archevevêque de Westminster (c’est le nom donné à l’archidiocèse qui est à Londres, au Royaume-Uni), Mgr Vincent Nichols, il n’y aura plus de confirmation selon le rite traditionnel dans le diocèse. Les cérémonies avaient lieu annuellement à la paroisse Saint James Spanish Place. C’est un évêque auxiliaire qui se chargeait des confirmations, voire le cardinal Burke. L’archidiocèse de Westminster a donc serré les vis et s’inscrit dans la perspective des Dubia qui donnent une approche encore plus restrictive – pour ne pas dire éradicatrice – au regard du du Motu Proprio Traditionis Custodes.