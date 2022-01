Denver (Colorado) : le diocèse avertit contre les églises parallèles… et la FSSPX

Le diocèse de Denver dans le Colorado a émis un décret contre les églises parallèles qui se prétendent catholiques mais ne le sont pas, en dressant la liste des fausses églises contre lesquelles les fidèles sont prévenus. Cependant, dans sa liste, le diocèse inclut aussi les deux implantations de la FSSPX, avec un discours similaire.

La liste des fausses églises parallèles est ainsi introduite : “Il est vrai que des services chrétiens qui semblent être ou sont annoncés comme des messes catholiques, mais qui ne le sont pas en réalité, sont célébrés sur le territoire de l’archidiocèse de Denver par divers ex-prêtres, prêtres sans facultés, prêtres invalidement ordonnés, prêtres qui font partie de sectes non en communion avec le Pape, etc. ils sont illicites et généralement invalides. Les catholiques ne doivent ni assister à ces offices ni participer à leur communion. La participation à de tels services ne remplit pas son obligation dominicale“.

Suit une liste de 13 organisations, avec noms et adresses.

Puis, le décret du diocèse s’attaque à la FSSPX : “concernant les églises qui font partie de la Fraternité Saint-Pie X, qui n’est pas en pleine communion avec le pape. S’il est vrai que les prêtres de la société sont validement ordonnés, ils n’ont pas reçu l’autorisation d’exercer leur ministère. Les messes célébrées à Saint-Isidore et à la chapelle de l’Annonciation ne sont pas sanctionnées par l’archevêque de Denver. Les catholiques ne doivent ni assister à ces messes ni participer à la communion“.

Suivent, là encore, les noms et adresses précises des deux chapelles, Saint-Isidore (32100 E. Colfax Ave, Watkins, CO 80137) et de l’Annonciation (290 E. County Road 56, Ft. Collins, CO 80524).

Déclaration de l’archevêque de Denver sur les soi-disant messes catholiques