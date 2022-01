Des évêques allemands à la remorque du lobby LGBT. Qu’en pense Mgr Lebrun ?

Plusieurs évêques allemands ont salué la campagne médiatique LGBT que nous avons évoquée.

Dans la déclaration officielle de la DBK (conférence épiscopale allemande), l’évêque d’Aix-la-Chapelle, Mgr Helmut Dieser salue la campagne LGBT « au nom de la Conférence épiscopale allemande », au motif que cette campagne est

« un signe que nous œuvrons pour que ce climat d’absence de peur puisse et doive se développer dans notre Eglise ».

« Personne ne peut être discriminé, dévalorisé ou criminalisé en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.

« Le Chemin synodal nous apprend à comprendre plus profondément que l’orientation sexuelle et l’identité de genre font partie de la personne. Nous avons une image de l’homme qui nous dit que la personne est aimée inconditionnellement par Dieu et sur cette base nous abordons les questions de l’orientation sexuelle, de l’identité, mais aussi du succès de la sexualité d’une manière nouvelle. »