Washington : ils projettent des slogans favorables à l’avortement sur la basilique de l’Immaculée conception…

Favorables à l’avortement, ils n’ont pas hésité à projeter des slogans “pro-choice” sur la basilique du sanctuaire national de l’Immaculée conception où était organisée une veillée de prières pour la vie avant la Marche pour la vie prévue le lendemain, le vendredi 21 janvier 2021.

Des slogans extrêmement explicites…

L’initiative a été relayée par America, le journal jésuite américain, qui ne l’a guère critiquée… La démarche a ainsi fait l’objet de polémiques Outre-Atlantique, mais pas en France (ni peut-être à Rome…).

Sur Twitter, l’archevêque de San Francisco, Mgr Salvatore Cordileone, président du comité épiscopal pour le respect de la vie, a réagi en dénonçant vivement la “profanation”.

The attempted desecration is enormous. Diabolical. Mother Mary, pray for them, now and at the hour of death. Amen. https://t.co/F89HCPnHUS

— Archbishop Salvatore J. Cordileone (@ArchCordileone) January 21, 2022