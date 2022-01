Neuvaine préparatoire à la consécration de la Fraternité Saint-Pierre

Le 11 février, en la fête des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, les Supérieurs et tous ses membres vont consacrer solennellement la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et ses œuvres au Cœur Immaculé de Marie et lui confier toutes nos intentions.

Les temps d’épreuve que nous vivons, dans l’Église et le monde, nous poussent à poser cet acte solennel.

Cette consécration sera précédée par une neuvaine de préparation, du 2 au 10 février. Vous êtes tous invités à vous unir, individuellement et en famille, à cette démarche.

Prions pour que cette démarche nous obtienne les grâces dont nous avons tant besoin dans ces temps incertains et pleins d’épreuves, et pour que notre Mère du Ciel nous regarde avec bonté et douceur.