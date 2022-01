Nouvelle manifestation devant la Nonciature

Depuis plusieurs mois, Paix Liturgique organise une manifestation devant la Nonciature (Paris) pour demander la liberté pour la messe traditionnellle le samedi midi. Force est de constater qu’un certain nombre d’évêques mettent en place des restrictions pour les fidèles et les prêtres attachés à la messe traditionnelle… ils n’ont pas le même empressement pour rappeler à l’ordre les très nombreux abus liturgiques… il y a bien deux poids deux mesures.

Ce samedi 29 janvier, nous étions nombreux sous les fenêtres de la nonciature apostolique, à partir de midi, pour une 26ème manifestation pieuse et ferme, demandant que soit rendue la liberté à la liturgie traditionnelle.

L’intérêt de ce type de manifestation a été une fois de plus très sensible, dimanche dernier, lors de la messe d’adieu de Mgr de Kérimel à Grenoble (68 ans, nommé archevêque de Toulouse). A la fin de la messe pleine de chaleur charismatique (500 fidèles, la plupart des prêtres du diocèse, trois évêques), lors de la photo de sortie en haut des marches, le sourire de l’évêque s’est figé : de longues banderoles tenues par les fidèles tridentins persécutés par Mgr de Kérimel (voir la Lettre 826 de Paix liturgique Paix Liturgique France) se sont déployées : « St-André et ND de l’Isle, paroisses discriminées » ; « Des fidèles qui pleurent : laissez-nous nos prêtres ! », et une série de panneaux se dressaient énonçant les œuvres de cette communauté tridentine : écoles, catéchismes pour enfants, adolescents, adorations, confessions, 60 messes mensuelles, etc. Des tracts ont été distribués aux fidèles et aux prêtres qui sortaient de la messe d’adieu et les demandaient. Le tout très courtoisement, silencieusement même.

Nous continuerons à protester et à prier de la sorte. A Paris, devant la nonciature, à Notre-Dame du Travail, à Saint Georges de La Villette, à Saint François Xavier, rue du Cloître-Notre-Dame. For the freedom of the traditional Mass.