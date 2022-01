Retour sur les 50 ans de l’abbaye Notre-Dame de Randol

Le 16 octobre 2021 a été célébrée le cinquantenaire de l’abbaye Notre-Dame de Randol (Diocèse de Clermont, 63). Le première pière de l’abbaye a été posé le 31 mai 1969 et les premiers moines de Fontgombault (l’abbaye mère) sont arrivés en 1971.

La Messe d’action de grâces présidée par son Eminence le Cardinal Robert Sarah, entouré de l’archevêque de Clermont, Monseigneur Kallist, de plusieurs abbés et moines et prêtres amis, en présence d’une assemblée nombreuse et priante.

Dans l’après-midi a eu lieu la bénédiction de la fresque du narthex et du petit cloître, selon le rite romain par son Éminence le cardinal Robert Sarah, et selon le rite slavon.

Les Vêpres furent suivies de la bénédiction de très Saint Sacrement donnée par le Dom Jean Pateau, Abbé de Fontgombault.

Photos Abbaye de Randol