Le Vatican en déficit

Le Saint-Siège a dévoilé le budget prévisionnel 2022 de la Curie romaine, qui prévoit un déficit net de 33 millions d’euros. Le Saint-Siège mise sur 769 millions d’euros de recettes et 803 millions d’euros de dépenses, pour un déficit total de 33,4 millions d’euros en 2022, contre 49,7 prévus pour 2021.

Le budget de la Curie est distinct de celui d’autres services, comme le Gouvernorat ou les musées du Vatican. Mais, pour “une plus grande transparence et un contrôle rigoureux de ses ressources”, le Saint Siège y a inclus cette année 30 nouvelles entités, dont l’hôpital pour enfants Bambino Gesù et les quatre basiliques papales de Rome.

Le budget 2022 prévoit 289 millions d’euros de dépenses contre 293 millions en 2021 sur le même périmètre. Cette balance demandera un nouvel effort à l’ensemble des dicastères.

Le 18 janvier, le pape François a fait un don de 100 000 euros en faveur des immigrés bloqués à la frontière entre la Pologne et le Bélarus.