Création du collège et du groupe scolaire Saint Anselme à Besançon

Fort du développement de l’école (12 ans d’existence), de sa maternelle (depuis 3 ans), l’école Saint Anselme devient le groupe scolaire Saint Anselme en ouvrant un collège pour la rentrée de septembre 2022.

Le collège, dans la continuité de l’école, vise la formation intellectuelle, humaine et spirituelle de ses collégiens dans une ambiance studieuse (petits effectifs) et paisible (présence régulière de la figure d’autorité et d’un conseiller religieux, aumonier: prêtre de la fraternité saint Pierre). Elle vise le développement de personnalités équilibrées.

Les inscriptions pour le collège seront possibles à partir du mercredi 2 février.

Plus d’informations ici.