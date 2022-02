Pèlerinage de Tradition à la Pentecôte

Pèlerinage de Tradition vous invite à prendre la route de Chartres vers Paris sur le thème “Nous sommes la jeunesse de Dieu” les 4, 5 et 6 juin (Pentecôte) avec les prêtres, séminaristes et frères de la Fraternité Saint-Pie X et des communautés amies.

Il est déjà possible de commander le dossier spirituel du Pèlerinage pour les chefs de chapitre. On peut également écouter le dernier Libre Journal des Traditions (Radio Courtoisie) où l’abbé Lorans reçoit le Général Jacques Le Conte nouveau directeur de coordination du Pèlerinage.

Après deux ans d’interruption, Chartres-Paris, c’est reparti ! « Nous sommes la jeunesse de Dieu » tel est le thème enthousiasmant que nous ont proposé nos supérieurs. Dans ce monde où, comme le dit le père Calmel, le diable s’acharne à rendre les hommes vieux… Nous marcherons derrière la petite sainte Thérèse, sainte Jeanne d’Arc et Godefroy de Bouillon dans l’enthousiasme de la jeunesse. Une fois de plus, nous ferons nôtre l’injonction de Charette « « On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions ; faut rire ! Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, Messieurs ! Sommes la jeunesse de Dieu. La jeunesse de la fidélité ! Et cette jeunesse veut préserver pour elle et pour ses fils, la créature humaine, la liberté de l’homme intérieur.” (…). Comme les années précédentes, nous partirons de Chartres et marcherons jusqu’à Paris avec nos adultes, nos enfants, nos handicapés, rien ne sera changé ! Venez marcher avec nous, c’est nécessaire ! C’est nécessaire pour vous ! Pour vous sortir de votre quotidien et retrouver la mortification de la marche dans une ambiance de prière et d’effort. C’est nécessaire pour notre Église ! Que l’on voit à nouveau flotter les bannières de la chrétienté à Chartres, dans nos plaines beauceronnes pour terminer par la procession triomphale de Paris. C’est nécessaire pour nos amis isolés, pour ceux qui n’ont pas le bonheur de vivre près d’une vraie paroisse, pour nos amis étrangers qui à chaque fois sont stupéfaits et revigorés par la force de la tradition en France. C’est nécessaire pour ceux qui vous verront passer et sauront que la chrétienté n’est pas morte. Venez nombreux ! Si vous craignez de perdre votre confort, si vous êtes trop attachés à votre téléphone portable, votre radiateur, votre climatisation, venez ! Venez vous ressourcer par l’effort et la prière dans une ambiance d’enthousiasme ! N’ayez pas peur de la souffrance, de la maladie, de l’inconfort ! Craignez plutôt, dans ce monde désespérant de n’avoir pas assez fait pour votre sanctification, la conversion des pécheurs et la gloire de notre Église. Bien amicalement. J. Le Conte, Directeur de coordination

Pèlerinage de Tradition