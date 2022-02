Granby (Québec) : l’église Saint-Eugène à vendre

Construite en 1941, l’église Saint-Eugène de Granby, en Montérégie au Québec, est à vendre. La paroisse est déficitaire depuis des années et n’arrive plus à assumer le coût des travaux de cette église; près de 1200 citoyens ont signé une pétition qui demande à la municipalité d’acquérir cette église.

“Les lieux saints nécessitent des travaux majeurs estimés à environ 1,2 M$ à long et moyen terme. Or, la paroisse Notre-Dame est confrontée à des déficits accumulés de plus de 330 000 $, pour une moyenne de plus de 47 700 $ par année, ce qui fait fondre ses réserves financières. Les nouvelles familles se font rares et le nombre de donateurs est en constante diminution“, explique la Voix de l’Est.

Le Granby Express donne plus de détails : “nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec M. l’abbé, Danik Savaria, curé et prêtre de la paroisse Notre-Dame, dans le but d’obtenir certains éclaircissements sur les démarches entreprises, mais aussi sur ce qui a été fait avant la mise en vente: depuis 2014, la paroisse est déficitaire d’environ 50 000 $ par année. Il nous aurait donc dû trouver diverses sources de revenus, mais aussi, il aurait fallu trouver un montant considérable pour le montant que les rénovations du bâtiment nécessitent. En effet, la façade de l’église, entre autres, aurait besoin d’être rénovée au coût exorbitant de 1 200 000 $. Le curé précise par contre un détail incontournable: les travaux étaient évalués à 1,2 million $ l’année dernière. Cependant, tout porte à croire qu’avec les augmentations de coût que la situation sanitaire actuelle augure, le montant aurait été encore plus considérable. Il faut considérer cet aspect aussi dans les circonstances actuelles“.

De 2003 à 2018, 22% des églises du Québec, soit une sur cinq, toutes confessions chrétiennes confondues, ont été vendues, désacralisées ou démolies. Tout porte à croire que le rythme ne s’est pas ralenti avec la crise du Covid.