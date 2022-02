Dimanche 6 février, la messe retransmise dans l’émission du Jour du Seigneur sera célébrée à l’église Saint-Charles de Redon

Néo-liturgie et néo-architecture marchent ensemble. A 10h, le magazine de France 2 portera sur le réaménagement de Notre-Dame de Paris avec Marie-Hélène Chevrier, docteur en géographie et aménagement.

A 10h30, la messe sera célébrée et retransmise en direct de l’église de Redon. Œuvre de l’architecte Yves Perrin, l’église Saint-Charles-Borromée est modulaire, en béton préfabriqué. Édifiée en 1971, sur le même modèle que plusieurs autres églises à Rennes et dans la région, elle offre un intérieur très sobre et n’a pas de clocher. Un projet architectural qui avait justement pour ambition de rejoindre les milieux à la périphérie des villes, au moment où les nouveaux quartiers en béton fleurissaient.

Le groupe de choristes et instrumentistes « Ecluse » animera la messe. Le producteur du Jour du Seigneur, Frère Thierry Hubert, et prédicateur du jour, est lui-même originaire de la ville de Fougères en Ille-et-Vilaine. La messe sera présidée par le père Paul Habert, curé de la paroisse.