Un nouveau directeur diocésain de l’Enseignement Catholique de Saint-Brieuc

Message de Mgr Denis Moutel Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier :

Je suis heureux de vous annoncer que j’ai choisi Monsieur Philippe GERBEL comme délégué épiscopal et futur directeur diocésain de l’Enseignement Catholique des Côtes d’Armor.

Âgé de 56 ans, il est actuellement chef d’établissement, coordinateur de l’ensemble scolaire « Les Cordeliers/Dominique Savio » à Dinan et directeur académique du collège sainte Anne et saint Joachim et il le demeure jusqu’à sa prise de fonction à la rentrée 2022.

En le remerciant d’accepter cette mission, je lui adresse mes félicitations, ainsi qu’à son épouse, et l’assure de ma prière et de mon soutien.

Je veux dire aussi ma profonde gratitude à Madame Françoise GAUTIER pour la qualité de son engagement au sein de notre enseignement catholique diocésain depuis 7 ans. Nous lui dirons merci, le moment venu.

Permettez-moi d’ajouter à ce communiqué tous mes voeux de bonne année. Dans ce contexte éprouvant pour les établissements et les familles, nous avons besoin de confiance et de bienveillance. Qu’elles ne vous fassent pas défaut, avec la grâce de Dieu.