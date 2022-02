Vers une restructuration de la province de France de la Communauté Saint-Jean

Du 8 au 15 janvier ont eu lieu à Notre Dame du Chêne dans la Sarthe les trois Chapitres vicariaux de France de la Communauté Saint-Jean.

Les trois Chapitres vicariaux se sont réunis pour réfléchir ensemble au redécoupage de la France. Les trois vicariats ensemble ont débattu sur le gouvernement futur des régions de France : régionalisation, mutualisation, proximité, responsabilisation, accompagnement des frère. L’assemblée s’est finalement prononcée pour un redécoupage en deux provinces et un passage en province dès le prochain Chapitre général.

Concernant le Vicariat France centre, l’avis concernant le nombre de provinces à établir était partagé étant donné que cinq frères ont voté pour une province et six pour deux provinces. Cette orientation annonce la fin du Vicariat France centre qui sera divisé en deux, les prieurés du Mesnil, Saint-Quentin et Pellevoisin rejoignant la Province du nord et les prieurés de Saint-Germain, Murat et La Chaise-Dieu rejoignant la Province du sud.

Par ailleurs, la quasi-unanimité du Chapitre a souhaité que le passage en province se fasse dans les mois qui viennent. Ainsi les deux provinces seront plus autonomes dans leur gestion et leur gouvernement que les actuels vicariats, et impliqueront davantage les frères dans leur responsabilité au service de l’Église vécue au travers de leur communauté.

Une motion au Prieur général a été déposée pour qu’il nomme un Maître des novices dès avant l’été 2022 pour la France et ouvre un noviciat.

Ensuite vint l’option très favorable à l’ouverture d’une maison apostolique à Lyon, notamment pour les frères en étude, projet qui sera proposé au Chapitre général.

Les frères ont poursuivi les consultations des prieurés sur la formation humaine et communautaire et le charisme de la Congrégation dans le cadre de la Ratio formationis.

En quittant les trois vicariats, frère François-Xavier, Prieur général, les a invités à « la fraternité durable » et à la fidélité, par-delà les tempêtes et les époques et à maintenir une forte espérance dans la Congrégation, conduite par le Seigneur. Les exhortant à garder la joie de Noël, il leur a proposé deux moyens : que la joie de Noël et l’espérance demeurent en tous, même si Dieu voulait les garder petits puis il a donné la mission pour chacun d’entre eux, d’entamer un carême un peu spécial : ne pas penser ou dire de mal de soi, des autres ou de la communauté, pour avoir un regard de vérité et d’espérance.