Paris : des fidèles déterminés à défendre la messe traditionnelle

Ce samedi 5 février avait lieu la manifestation désormais traditionnelle pour la défense de la messe traditionnelle, devant la nonciature apostolique, avenue du président Wilson. Alors que Rome souffle le chaud et le froid et que certains évêques prennent leur responsabilité pour conférer, qui des ordinations, qui des confirmations dans le rite traditionnel, les fidèles demeurent résolus à défendre, partout, la messe traditionnelle et la paix dans les diocèses.

Les organisateurs communiquent :

“Ce samedi 5 février 2022, plus de 75 manifestants protestant et priant se sont retrouvés devant la nonciature apostolique, à midi, lors d’une 27ème manifestation pour demander justice : que la liturgie traditionnelle ne soit plus empêchée et que ceux qui la célèbrent ne soient plus inquiétés !

Les nouvelles de Rome et d’ailleurs ont été échangées. Quel sens leur donner ? On a l’impression d’une ligne romaine chaotique. Face à elle, les communautés Ecclesia Dei sont dans une attente fiévreuse mais ferme. L’attitude d’un certain nombre de prélats semble dessiner, au cas par cas, une résistance qui fait gonfler notre espérance. Tout le monde sent que les mois qui vont suivre vont être déterminants.

Or, nous le savons bien, instruits par l’expérience de près de cinq décennies : la détermination des fidèles sera une fois de plus décisive. Leur protestation, aujourd’hui comme hier, relève de la confession de foi. Leur manière de prier est leur manière de croire. Et leur prière est celle de l’Eglise romaine, dont ils savent qu’elle a la promesse de ne jamais faillir“.