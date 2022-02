Changement pour les messes traditionnelles en Haute-Corse

Un lecteur nous indique que suite à quelques ennuis de santé ces dernières semaines, l’abbé Hervé Mercury n’est plus en mesure de desservir chaque dimanche l’apostolat d’Ajaccio d’une part (messes le dimanche matin et du mercredi au samedi) et ceux de Bastia et l’Ile Rousse d’autre part (messes le dimanche soir et le lundi).

La messe traditionnelle est donc désormais célébrée un dimanche par mois à l’église Notre-Dame de la Miséricorde à l’Ile Rousse à 17h30, un autre dimanche par mois à la chapelle de l’Annonciade à Bastia à 17h30, et toujours chaque dimanche et fêtes à 10h00 à la chapelle Notre-Dame de Lorette (Ajccacio) ainsi que du mercredi au samedi à 18h00.

Programme mensuel des messes (site du diocèse)