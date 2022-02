États-Unis: un évêque diocésain soutient le « convoi de la liberté »

Évêque de Tyler (Texas), mais également réputés pour ses discours francs dans l’Église comme ailleurs, Mgr Strickland soutient le « convoi de la liberté » au nom du respect de la liberté individuel comme il l’affirme dans un tweet:

The freedom convoy is deeply rooted in the basic values that have built the world we take for granted. We must be free to make choices for our own lives. God has given us a tremendous freedom as He created us in His image. We MUST respect individual freedom. #FreedomConvoy

— Bishop J. Strickland (@Bishopoftyler) February 7, 2022