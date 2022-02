Le cardinal Ricard nommé délégué pontifical pour les Foyers de Charité

Dans un courrier adressé le jeudi 10 février aux membres de l’Œuvre des Foyers de Charité, le père Moïse Ndione, qui assurait la mission de Père Modérateur de l’Œuvre depuis 2016, indique que le Conseil International et lui-même déposent leurs missions de modérateur et de conseillers. Il exprime sa reconnaissance envers M. Laurent Landete, qui accompagnait déjà les Foyers depuis plusieurs mois et « qui a pu accélérer le processus ». Il souligne qu’un « travail pour un nouvel élan pour les Foyers se met en place » et redit toute sa « confiance filiale envers l’Eglise notre mère ». Le père Moïse Ndione ajoute qu’il « ne doute pas un instant que cet accompagnement renforcé de l’Eglise nous permettra de faire rayonner notre charisme en le précisant avec l’Eglise et pour le monde ».