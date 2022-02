La France Prie : un appel aux prêtres

L’organisateur franco-autrichien de l’initiative des chapelets publics du mercredi – qui s’est propagée à la France ce 12 janvier, Louis-Pierre Laroche, lance ce 12 février un appel au clergé sur le groupe Telegram de l’initiative :

Chers amis,

Il y a trois semaines je crois, j’ai eu vent qu’en Autriche un protestant luthérien appelait publiquement à soutenir l’initiative du chapelet. Puis j’ai entendu que les deux mercredis passés il était lui-même allé prier le chapelet seul dans sa ville de Bruck sur la Leitha devant la statue de la Vierge sur la place principale. Donc ce mercredi, alors que nous avions organisé nos processions dans les grandes villes, j’ai donc pris contact avec lui et lui ai annoncé que je viendrai prier avec lui ce soir-là pour qu’il ne soit pas seul. Cela ne s’est finalement pas fait, parce qu’il avait un rendez-vous médical. J’ai pu donc aller à la procession de Sankt-Pölten.

Du coup nous nous sommes rencontrés jeudi pour faire connaissance et pour une petite interview tournée en français, allemand et anglais, dont je vous partage la version française [vidéo visible sur la page Telegram de Riposte Catholique]

J’ose espérer que voyant que même des protestants appellent publiquement à la prière du chapelet, les curés, prêtres et évêques catholiques trouveront TOUS le courage de faire de même en prenant part à ces chapelets publics, les encourageant et ainsi s’occupant des personnes que ces chapelets peuvent rassembler. De même que la Sainte Vierge nous mène à Jesus, bien humblement, en tant que laïcs catholiques nous ne pouvons que rassembler les gens afin que les prêtres puissent leur transmettre les vérités de la foi et le secours des sacrements.

Partout où les curés et prêtres soutiennent ce chapelet public, le nombre grandit et des contacts improbables, un champ d’apostolat nouveau s’ouvrent à ces prêtres.

Chers membres du clergé catholique: nous avons besoin de vous ! N’ayez pas peur d’appeler vous-même à la prière, de nous soutenir par votre présence ou tout au moins moralement et de vous occuper du troupeau rassemblé!

Chers amis n’oublions pas de prier pour ce nouvel ami du chapelet!

Merci d’avance,

Louis-Pierre