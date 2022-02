Rosa Mystica : mission de secours après le typhon Odette

La mission médicale Rosa Mystica se déroule chaque année, pendant une semaine. Elle a été fondée en 2007 par le Docteur Jean-Pierre Dickès, alors président de l’ACIM. Comme il le rappelait souvent, cette mission avait pour but de soigner les corps mais aussi les âmes. Des volontaires du monde entier se rassemblent aux Philippines : France, Suisse, Belgique,Etats-Unis, Allemagne, Pologne, Moldavie, Corée, Singapour, Philippines… Médecins, infirmiers, aide-soignants, pharmaciens, sage-femme, opticienne, dentistes, technicienne de salle d’opération… et autres professions non médicales. Il y a également tout au long de l’année une mission continue selon les besoins.