Saint-Mathieu-d’Harricana (Québec) : l’église va devenir un café-épicerie coopérative

L’église Saint-Mathieu-d’Harricana va être rachetée par la municipalité, qui loue déjà depuis un an la salle au sous-sol qu’elle avait rénovée en 2013, afin de permettre à la fabrique paroissiale de faire face à ses obligations financières. Entre temps plusieurs solutions pour le devenir de l’église ont été envisagées et la population a tranché.

Le bâtiment sera donc racheté à la paroisse par la municipalité qui en fera un café-épicerie coopérative, après mise aux normes. Les études pour connaître le coût de celle-ci sont en cours.

Quant à la fabrique paroissiale, que devient-elle ? Elle louera des espaces dans son ex-église pour assurer les quelques messes qui subsistent. Une situation hélas de plus en plus courante au Québec où la déchristianisation s’accélère, et où 22% des églises, une sur cinq, ont déjà été détruites, désaffectées ou reconverties entre 2003 et 2018.

Source : Ici Radio Canada