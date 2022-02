Les vocations du diocèse de Versailles

En septembre 2002, après avoir fondé et servi six années la Maison de fondation spirituelle du diocèse de Paris, Monseigneur Eric Aumonier, alors évêque de Versailles, avait fondé la Maison Saint-Jean-Baptiste.

Du 1er septembre 2002 au 30 juin 2022 :

Le père Grégoire Leroux, supérieur de la Maison St-Jean-Baptiste évoque le 20e anniversaire de ce séminaire :

Le 14 février dernier nous avons rendu grâce à Dieu pour 20 ans de présence à Versailles de la maison Saint-Jean-Baptiste. Ce fut d’abord l’occasion d’un temps fraternel de qualité, puisque plus de 90 personnes s’étaient déplacées pour l’occasion. Un des fruits effectifs est en effet la riche amitié qui naît entre des prêtres de différents diocèses, origines, caractères…

Monseigneur Luc Crepy a présidé la messe d’action de grâce, nous invitant à prier pour les vocations et à suivre l’exemple des missionnaires Cyrille et Méthode dont nous célébrions justement la fête ce jour-là. Monseigneur Matthieu Rougé nous a fait la joie de concélébrer, signe d’une bonne collaboration entre nos diocèses des Yvelines et des Hauts-de-Seine.

Pour couronner le tout, une dense conférence du père Laurent Gallois, s.j., sur le thème de la “liberté intérieure dans le discernement vocationnel” nous a stimulés à proposer une formation de qualité, exigeante et engagée dans la réponse aux nombreux défis d’aujourd’hui et de demain.