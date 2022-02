CIASE : le diocèse de Perpignan n’a plus rien à vendre et verse des loyers

France Bleu s’est penchée sur la façon dont le diocèse de Perpignan compte verser les 100.000 € qu’il est censé envoyer au fonds SELAM, chargé par la CEF d’indemniser hors de tout cadre juridique les victimes des abus sexuels du clergé, dans les affaires prescrites.

“Chaque diocèse étant invité à contribuer à hauteur de sa taille et de ses moyens, celui de Perpignan-Elne est censé dégager une somme d’environ 100.000 euros (soit 0,5% du montant national). Depuis plusieurs semaines, les services “travaillent activement” sur le dossier qui devrait être bouclé d’ici l’été.

La vente de biens immobiliers ne semble pas la meilleure option. Après avoir cédé une partie de son patrimoine ces dernières années pour faire des économies de fonctionnement, le diocèse ne posséderait plus de bâtiments susceptibles d’être vendus rapidement.

En revanche, une somme de 45.000 euros provenant des revenus locatifs du diocèse a d’ores et déjà été provisionnée pour être versée au fonds Selam“.

Autrement dit, n’ayant plus rien à vendre – ou du moins plus rien qui puisse se vendre vite et bien, le diocèse a versé des loyers, ce qui couvre moins de la moitié de la somme qui lui est réclamée.

Tandis que d’autres diocèses, en Ile-de-France notamment, se préparent à un second, voire un troisième appel de fonds, l’on voit mal comment Perpignan ou d’autres diocèses pourraient y répondre.

L’on apprend par ailleurs que les diocèses de Viviers (Ardèche) et Valence (Drôme) ont aussi décidé de verser des revenus immobiliers. RTL précise que ce versement a atteint 130.000 € pour le diocèse de Valence. Plus riche, le diocèse de Rennes a lui aussi eu recours au versement de revenus immobiliers, pour 500.000 €.