Nicolas Miguet, candidat aux présidentielles : “je défendrai la préservation de la vie”

Dans un entretien à l’Observatoire de la Christianophobie, où il critique “le silence complice” dont bénéficient les profanations d’églises en France, l’homme d’affaires et journaliste Nicolas Miguet présente son programme aux présidentielles, où il pose 43 propositions pour redresser la France rurale, notamment en rééquilibrant crédits et dépenses aujourd’hui phagocytés par les métropoles. Il fait aussi le choix résolu de la défense de la Vie face à la culture de mort, et de la Foi.

Il n’hésite pas à proclamer sa Foi et affirmer qu’il défendra la Vie : “de Sarkozy à Macron, ils n’ont jamais cessé de faire reculer nos valeurs fondamentales, notamment pour le respect de la vie. Je défendrai la préservation de la vie, la mise en place d’alternatives à l’avortement, comme les maisons Marthe et Marie. Aujourd’hui on allonge le délai de l’avortement de 12 à 14 semaines alors qu’on sait que le foetus suce déjà son pouce – ce sont des débats où la parole catholique n’est plus présente“.

Au sujet des attaques de fidèles et des profanations d’églises, il déclare : “ces profanations bénéficient d’un silence complice. Des statues notamment ont été décapitées, à Saint-Denis par exemple. C’est l’action du diable. Il faut dénoncer ces actes et mettre en place des sanctions extrêmement sévères. Ce n’est pas la même chose que de voler une caisse d’une mairie.

Quand des gens sont simplement montés sur la mosquée de Poitiers pour y déployer une banderole, sans rien dégrader, ils ont été condamnés très lourdement. La loi doit être appliquée, en ce qui concerne les profanations et les actes anti-religieux, de façon entière et sévère. C’est comme à Nanterre, où il n’y a toujours pas eu d’arrestations parmi ceux qui ont attaqué la procession – la loi prévoit pourtant des sanctions très sévères, alors appliquons la“.

Il revient aussi sur l’affaire de Châteaudun, et plus généralement sur la volonté de certains maires de ne plus entretenir des églises qui ne servent que quelques fois par an : “ces maires sont nés dans un pays aux racines chrétiennes, ils doivent le transmettre intact. Ils ont touché un héritage qu’ils doivent transmettre et non dilapider. Et dans nos campagnes, le seul patrimoine à même d’attirer les touristes, c’est la jolie église. On nous dit qu’il n’y a plus de fidèles, mais à Châteaudun quand le maire a voulu désacraliser l’église de la Madeleine pour la vendre à Julien Cohen, la pétition contre ce projet a été signée par la moitié de la population, alors qu’il y a 2% de pratiquants. Donc quand on dit qu’il y a une indifférence générale quant au devenir des églises, c’est faux“.