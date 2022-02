Ouverture d’un collège indépendant à Samois (Fontainebleau)

L’École du Saint Enfant Jésus est née d’un regroupement familial à Fontainebleau qui a vu le jour en septembre 2002. L’initiative de ce projet vient de parents qui voulaient pour leurs enfants une instruction traditionnelle et de qualité, dans un esprit catholique et familial. L’école a ouvert formellement en 2006. Elle est située depuis quelques années à Samois sur Seine (Fontainebleau) et compte aujourd’hui 75 élèves. L’aumônerie est assurée par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.

En septembre 2022, l’établissement Sacré-Coeur – Enfant-Jésus (nouvelle appelation du groupe scolaire) ouvre un collège (classe de 6ème).

Le collège se compose d’une équipe encadrante et enseignante professionnelle et dévouée, avec notamment la mise en place d’un accompagnement personnalisé.

Une éducation au Beau, au Vrai et au Bien, avec un enseignement de qualité complet et équilibré qui couvre largement le socle commun de l’Education Nationale.

Etablissement Sacré-Coeur Enfant-Jésus (Samois sur Seine – 77)