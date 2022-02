Carême 40 avec les frères de Chémeré : inscrivez-vous !

Les frères de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier (Chémeré-le-Roi) vous invitent à rejoindre le programme “Carême 40” pour allumer le feu de l’amour dans vos coeurs21.

Chers amis,

Le moyen le plus sûr d’allumer le feu de l’amour dans le cœur des fidèles, c’est de leur expliquer l’évangile » (le saint curé d’Ars).

Avec CARÊME40, nous voulons faire cela : expliquer un par un et de manière approfondie les mystères du Rosaire qui contiennent toute la sève de l’évangile.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les Pères de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier vous accompagneront chaque jour du Carême :

40 JOURS DE FORMATION

« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. » (Jn 17, 3)

En 40 vidéos ce parcours déploiera sous vos yeux émerveillés les grands mystères de la vie de Notre-Seigneur, de l’Incarnation à la Résurrection, en passant par le Mont des Béatitudes et le Calvaire.

40 JOURS DE PRIÈRE

« Soyez toujours joyeux, priez sans cesse ! » (1 Th 5, 17)

Pour soutenir votre prière quotidienne, vous recevrez chaque jour une courte méditation tirée des meilleurs auteurs de la tradition chrétienne et en rapport avec l’enseignement du jour.

40 JOURS D’EFFORT

« La vie de l’homme sur terre est un combat. » (Job 7, 1)

Avec les Pères de la Fraternité, un défi quotidien vous invitera à mettre en pratique le combat spirituel du carême dans votre vie quotidienne.

Vous pouvez découvrir le programme détaillé et vous inscrire gratuitement sur www.careme40.org.