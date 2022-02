La Guierche (72) : appel aux dons pour remettre la croix et le coq en haut du clocher

Depuis près d’un an, l’église du village de la Guierche en Sarthe n’a plus ni croix ni coq, les deux ayant été retirés en très mauvais état, et alors qu’ils allaient tomber.

Le village sarthois va lancer au printemps un appel aux dons pour restaurer le haut de la flèche et remettre et la croix et le coq en haut du clocher. L’appel sera fait via la Fondation du Patrimoine, et le village recherche ainsi 25.000 euros.

“En déposant la croix, on s’est rendu compte de l’urgence de l’intervention : deux clous sur trois étaient enlevés, il y avait des infiltrations d’eau“, raconte Eric Bourge, le maire de la commune. “On voit que ça a souffert, il manque une volute sur la croix, le coq en zinc est en mauvaise état, la boule en plomb également.” Dans les archives de la commune, il n’y a pas de trace de la dernière opération de restauration si ce n’est une date, 1945, gravée au pied de la croix.

A cette période, le coq avait été fixé au sommet. La municipalité compte “lui rendre son lustre d’autan” en lui faisant reprendre sa fonction d’origine : une girouette. Elle prévoit également de remplacer les abat-sons, restaurer la porte d’entrée et mettre en lumière le clocher. Des recommandations de la Fondation du patrimoine, qui accompagne la mairie dans ce projet et organisera la collecte de don. Cette institution est désormais connue des Français, notamment grâce à l’opération du loto du Patrimoine. Une subvention sera aussi demandée au conseil général de la Sarthe, qui peut financer jusqu’à 20% du chantier”.

Source : France Bleu