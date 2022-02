Vidéo obscène dans une église à Paris : la défense des LGBT n’était qu’un prétexte

L’influenceur homosexuel Benjamin Ledig, auteur d’une, puis deux vidéos obscènes tournées à l’église Saint-Paul-saint-Louis de Paris – suite à lesquelles une centaine de jeunes parisiens ont récité un chapelet de réparation ce 23 février – a reconnu que la défense des droits des LGBT n’étaient qu’un faux prétexte et a refusé une fois de plus de s’excuser.

Revenu sur Touche pas à mon poste suite à cette affaire, il a déclaré “je suis venu seul pour être le plus sincère possible. En fait je n’ai pas fait cette vidéo pour combattre l’homophobie, comme je l’ai dit vendredi dernier. On m’avait simplement demandé de dire ça pour expliquer pourquoi j’avais fait ça. Et alors j’ai raconté cette histoire d’homophobie mais c’est faux.”