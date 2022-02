KTO: décret du Pape sur l’usage de la liturgie de 1962 par la Fraternité Saint-Pierre

Le 11 février, le Pape a signé un décret dans lequel il confirme l’usage des livres liturgiques de 1962 pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. Les prêtres de la FSSP pourront donc continuer à célébrer la messe en rite extraordinaire, (et administrer) les sacrements et les autres rites sous la forme tridentine. Deux prêtres de la Fraternité (MM. les abbés Paul-Joseph et Ribeton) ont rencontré le Pape début février :

Comment s’est passé l’entretien ?

Comment la Fraternité s’inscrit-elle dans le Motu Proprio « Traditionis Custodes » ?

Quelle est sa vocation particulière ?

L’abbé Benoît Paul-Joseph, supérieur du District de France de la Fraternité Saint-Pierre, répond aux questions de KTO :

